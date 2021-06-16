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Обозреватель Le Figaro: у Байдена и Путина есть общий интерес

Политика
Обозреватель Le Figaro: у Байдена и Путина есть общий интерес

Париж, 16 июня. Россия и США являются политическими противниками, но у них может быть общая цель: замедление развития Китая. Об этом заявил французский геополитолог Рено Жерар.

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоятся, несмотря нападки СМИ, и на то есть своя причина. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Потому что, помимо идеологических разногласий, у Джо Байдена и Владимира Путина есть общий интерес, о котором открыто заявляет Байден и о котором Путин не говорит: замедлить подъем Китая», — подчеркнул эксперт по международной политике.

Он отметил хорошие отношения Москвы и Пекина. Страны не критикуют друг друга, наращивают экономические связи и используют в торговле национальные валюты.

«Но реальность такова, что русские по-прежнему с подозрением относятся к Китаю, цивилизация которого так далека от российской», — поделился мнением геополитолог.

Жерар считает, что США не станет открыто выяснять отношения с РФ и КНР. Москва не мешает Байдену, несмотря на события последних лет. Рено уверен, что глава Белого дома отменил санкции против газопровода «Северный поток — 2» не просто так. Это был подарок, взамен которого Путина попросят помочь в сдерживании Китая.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США не планируют подписывать совместные документы в Женеве.

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