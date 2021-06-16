Почти каждый второй американец не доверяет Байдену международные отношения

Вашингтон, 16 июня. Международная исследовательская компания Ipsos совместно с изданием ABC News провела опрос, который показал уровень доверия американцев к президенту США Джо Байдену.

Согласно опубликованному исследованию, лишь 32% процента респондентов полностью доверяют своему лидеру государства. Еще 26% согласны с ним лишь частично. При этом 19% скорее сомневаются в Байдене, и еще 24% не хотят, чтобы он вел международную политику. Об этом сообщают ИноСМИ.

Среди опрошенных доверие президенту выразили 91% демократов и всего лишь 15% республиканцев. Что касается переговоров США с лидерами крупных стран, то респонденты ответили практически одинаково. 30% американцев заявили, что не верят главе Белого дома, еще 18% поддерживают его лишь слегка, когда как 29% полностью согласны с ним.

Отдельно граждан США спросили, что они думают относительно грядущих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Около 34% респондентов не доверяют Байдену в этом вопросе, 26% считают, что он проведет саммит эффективно. Остальные опрошенные верят главе Вашингтона в достаточной или частичной мере.

Ранее стало известно, что американцы сравнили президентов США и России перед их саммитом в Женеве.