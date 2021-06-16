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Сценарист Джеб Стюарт займется сериалом по Assassin’s Creed

Общество
Сценарист Джеб Стюарт займется сериалом по Assassin’s Creed

Вашингтон, 16 июня. Автор Джеб Стюарт напишет сценарий для сериала Assassin’s Creed. Проект создается для стриминговой платформы Netflix. Этой информацией делится Variety.

Пока что нет подробной информации о дате премьеры сериала по популярной игре, как и сведений об актерском составе. Однако известно, что проект начали разрабатывать в октябре 2020 года.

Стюарт в прошлом работал над фильмами «Крепкий орешек», «Беглец» и «Освободитель». Сценарист также принял участие в сериале «Vikings: Valhalla», выход которого запланирован на Netflix в этом году. Проект продолжит историю сериала «Викинги».

Ранее сообщалось, что приквел о Весемире повлияет на сюжет второго сезона сериала «Ведьмак». В мультсериале раскроют проблему ведьмаков, которые сражаются с монстрами, но и не являются людьми.

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Все новости / Общество / Сценарист Джеб Стюарт займется сериалом по Assassin’s Creed
netflix сериалы Assassin’s Creed
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