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«Украина ничего не значит для США и ЕС»: французы оценили слова Зеленского о НАТО

Политика
«Украина ничего не значит для США и ЕС»: французы оценили слова Зеленского о НАТО

Париж, 16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна каждый день показывает готовность вступить в НАТО. Читатели Le Figaro высмеяли слова политика.

Украинский лидер считает, что его государство выражает намерение состоять в Альянсе больше, чем многие страны, входящие в Евросоюз. В качестве аргумента он приводит тот факт, что в Донбассе идет военный конфликт на протяжении семи лет, и только членство в НАТО поможет решить эту проблему. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Если Украина вступит в НАТО, то представители этой организации заявят, что российская граница приблизилась к натовской», — иронизирует пользователь Ph d2.

Читатель под ником Gorshak считает, что Украины не будет в НАТО до тех пор, пока она находится в напряженных отношениях с Россией. В Альянсе, к счастью, не станут рисковать конфликтом с Москвой.

«Может ли НАТО принять страну, которая не в состоянии обеспечить безопасность собственных границ? США и НАТО слишком заняты в морях у Китая, чтобы пойти на риск в стране, которая не представляет ни малейшего интереса в геополитическом плане. Статус-кво устраивает всех», — поделился мнением один из комментаторов.

Житель Франции Adama21 уверен, что Зеленский нарушил предвыборные обещания и выставил себя клоуном. Он не способен завершить конфликт в Донбассе и отвергает Минские соглашения.

«Эта страна ничего не значит для американцев и европейцев. Они просто пользовались ею в политических целях», — написал anonyme.

Ранее официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Международный валютный фонд.

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украина нато зеленский le figaro
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