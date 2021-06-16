«Западная Европа служит Америке»: в Сети обсудили саммит США и ЕС

Берлин, 16 июня. США во время встречи с руководителями стран Евросоюза выступили за трансатлантическое единство, но сами его нарушают. Немецкие читатели обсудили переговоры властей.

Несмотря на объявленную политическую риторику, между представителями государств нет единого мнения по ряду вопросов. Особенно это касается вопроса вакцинации, где США выступают за отмену патентов, а в Германии, наоборот, настаивают на их сохранении. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Позиция США в последние сто лет всегда была «Америка прежде всего». Трамп честно высказал это, президенты до и после него просто использовали другие слова, но действовали в том же духе. Западная Европа служит Америке лишь вспомогательным средством для достижения собственных целей», — заявил Lutz G.

Он добавил, что сейчас США нуждается в Европе больше, чем два десятка лет назад. Поэтому он не понимает, почему визит американского президента Джо Байдена в ЕС может считаться началом новой эры.

«Байден не хочет через 3,5 года уступить свое место предшественнику. Поэтому он заигрывает с его электоратом…» — отметил Bernhard P.

Martin M. считает, что жители США научились ставить свою страну на первое место у американского экс-президента Дональда Трампа. Франция везет себя так традиционно.

«Только немцы (то есть коренные немцы, а не приезжие) с их сильнейшим налогообложением, экстремальными расходами, бандитскими кланами и никудышным правительством всегда оказываются на последнем месте», — высказал свое недовольство житель Германии.

Ранее стало известно, что западные СМИ опасаются за саммит США и России, который может обернуться ухудшением отношений между государствами.