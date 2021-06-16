Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 08:52
08:50
Политика
Политолог Ордуханян считает, что на саммите Путину готовят провокацию
08:50
Армия
Тактические учения зенитчиков с участием С-400 стартовали в Ленобласти
08:47
Общество
TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей
08:46
Политика
Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19
08:44
Общество
Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева
08:42
Политика
«Зеленский — неудавшийся жених»: политолог объяснил, почему Украину не ждут в НАТО
08:42
Политика
НАТО пока не готова рассмотреть скорое вступление Украины в Альянс
08:36
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на 16 июня
08:36
Политика
WP: Байден не поддался на уговоры Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2 AG
08:35
Политика
«Россия спасает жизни»: в Китае восхитились интервью Путина для NBC
Все новости

«Западная Европа служит Америке»: в Сети обсудили саммит США и ЕС

Политика
«Западная Европа служит Америке»: в Сети обсудили саммит США и ЕС

Берлин, 16 июня. США во время встречи с руководителями стран Евросоюза выступили за трансатлантическое единство, но сами его нарушают. Немецкие читатели обсудили переговоры властей.

Несмотря на объявленную политическую риторику, между представителями государств нет единого мнения по ряду вопросов. Особенно это касается вопроса вакцинации, где США выступают за отмену патентов, а в Германии, наоборот, настаивают на их сохранении. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Позиция США в последние сто лет всегда была «Америка прежде всего». Трамп честно высказал это, президенты до и после него просто использовали другие слова, но действовали в том же духе. Западная Европа служит Америке лишь вспомогательным средством для достижения собственных целей», — заявил Lutz G.

Он добавил, что сейчас США нуждается в Европе больше, чем два десятка лет назад. Поэтому он не понимает, почему визит американского президента Джо Байдена в ЕС может считаться началом новой эры.

«Байден не хочет через 3,5 года уступить свое место предшественнику. Поэтому он заигрывает с его электоратом…» — отметил Bernhard P.

Martin M. считает, что жители США научились ставить свою страну на первое место у американского экс-президента Дональда Трампа. Франция везет себя так традиционно.

«Только немцы (то есть коренные немцы, а не приезжие) с их сильнейшим налогообложением, экстремальными расходами, бандитскими кланами и никудышным правительством всегда оказываются на последнем месте», — высказал свое недовольство житель Германии.

Ранее стало известно, что западные СМИ опасаются за саммит США и России, который может обернуться ухудшением отношений между государствами.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Западная Европа служит Америке»: в Сети обсудили саммит США и ЕС
сша евросоюз переговоры саммит
Комментировать
Эксклюзив
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 59301 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 56745 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 53174 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49806 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 33594 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Рейтинг@Mail.ru