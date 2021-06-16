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Пропавших на озере Ханка супругов нашли мертвыми

Происшествия
Пропавших на озере Ханка супругов нашли мертвыми

Владивосток, 16 июня. Муж и жена пропали на озере Ханка в Приморье во время прогулки на лодке с маленьким ребенком. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Трагедия произошла на прошлой неделе, 10 июня. На берегу острова на озере Ханка нашли резиновую лодку с оторванным мотором. На борту находился трехлетний ребенок. Из-за переохлаждения его состояние оценили как тяжелое. До настоящего времени о судьбе родителей мальчика было неизвестно, сообщает RT.

В ходе поисково-спасательной операции тела супругов нашли спустя сутки, недалеко от места обнаружения лодки. Следов насильственной смерти не выявили. По предварительным данным, глава семейства во время движения лодки не удержался и свалился в воду. Супруга пыталась удержать его за руку и сама упала в воду. Лодка же продолжила движение, пока не врезалась в остров.

Ранее СК задержал подозреваемого убийцу двух женщин в Новой Москве.

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приморье ск рф просишествие
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