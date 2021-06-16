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Матвиенко предложили ограничить эфиры с незаконных акций

Политика
Матвиенко предложили ограничить эфиры с незаконных акций

Москва, 16 июня. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести ограничения на прямые трансляции с несанкционированных акций.

Во время проведения незаконных акций некоторые СМИ, включая иностранных агентов, как правило, ведут прямые эфиры. Об этом говорится в письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, передает RT.

При этом демонстрантам предоставляется возможность в реальном времени поддержать проходящую акцию и оправдать свои действия, что является нарушением закона. Также это позволяет организаторам акций следить за передвижениями участников и координировать действия, что создает трудности для полиции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула. Кремль не вмешивается в редакционную политику «Дождя», но дальнейшее взаимодействие с ним невозможно, сказал Песков. Телеканал был исключен из президентского пула не из-за освещения несанкционированных акций, а в связи с призывами к ним, объяснил Песков.

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