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Директор взорвавшейся АЗС в Новосибирске арестован

  /   Обновлено: 16 июня 2021 08:17
Происшествия
Директор взорвавшейся АЗС в Новосибирске арестован

Новосибирск, 16 июня. Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где произошел взрыв и пожар, арестован. Вердикт вынес Центральный районный суд города.

Директора заключили под стражу на два месяца до 14 августа, сообщили в суде.

Пожар на АЗС в Новосибирске начался после мощного взрыва, к которому привело нарушение правил эксплуатации. В результате происшествия пострадали не менее 20 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

После ЧП на АЗС власти Новосибирска решили проверить обоснованность размещения автозаправочной станции в жилых кварталах. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, причиной пожара стало несоблюдения пожарной безопасности.

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арест новосибирск азс
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