Захарова раскритиковала стратегию Борреля в отношении России

Москва, 16 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о новой политике Евросоюза в отношении России.

По словам Захаровой, подготовленная Боррелем стратегия к саммиту России и ЕС в Брюсселе 24–25 июня будет основываться на принципах сдерживания, отталкивания и взаимодействия. Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своем Telegram-канале.

«Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать»? Не представляете? А это Боррель», — написала Захарова.

Она отметила, что у тех, кто придумал такую концепцию, имеются явные проблемы с восприятием реальности, знанием истории. Также такие у таких людей преобладают фобии над креативным мировосприятием.

Новая внешнеполитическая стратегия Европейского союза в отношения Москвы будет основываться на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель представит эту стратегию на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассмотрел их подробно и убеждается, что смысл новых инициатив остался прежним — давление на Россию.