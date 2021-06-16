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Белый дом назвал время встречи Путина и Байдена. События дня

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:26
ФАН-ТВ
Белый дом назвал время встречи Путина и Байдена. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Белый дом назвал время встречи Путина и Байдена

 

Представители Белого дома уточнили расписание сегодняшнего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Историческая встреча лидеров в Женеве на вилле Ла Гранж стартует в 13.35 по местному времени, то есть в 14.35 по Москве. До этого главы государств примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Переговоры в расширенном составе начнутся в 14.55 по Женеве и будут проходить в закрытом для СМИ режиме. Второй раунд встречи с участием делегаций должен состояться в 16.40. После завершения разговора с Путиным Байден намерен провести пресс-конференцию и улететь в Вашингтон. Для российского Президента поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

«Белые каски» готовят химическую провокацию в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» планируют инсценировать очередную химическую атаку в Идлибе. О готовящейся провокации сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. По данным источников, боевики в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» на грузовом автомобиле доставили в провинцию четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. Такой опасный «реквизит» бандформирования при поддержке производителей видеофейков уже не в первый раз используют для инсценировки «химической атаки», чтобы затем безосновательно обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения.

12 человек стали жертвами ДТП в Мексике

Белый дом назвал время встречи Путина и Байдена. События дня
wikipedia.org  / Ralf Roletschek / GFDL 1.2

По меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили травмы в результате ДТП с автобусом около города Рейносы на северо-востоке Мексики. Авария произошла по пути в столицу соседнего штата Нуэво-Леон город Монтеррей. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Пострадавшие были доставлены в больницы Рейносы. Прокуратура региона приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы.

Сборные России и Финляндии сыграют в рамках ЕВРО-2020

Белый дом назвал время встречи Путина и Байдена. События дня
Невские Новости  / Алексей Борисов

Сегодня Сборная России сразится с командой Финляндии во втором туре группового этапа ЕВРО-2020. Матч стартует на петербургской «Газпром Арене» в 16 часов. А накануне Франция одержала минимальную победу в игре чемпионата Европы против Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французских футболистов. Исход спортивной баталии решил автогол, который в первом тайме забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс. 

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Все новости / ФАН-ТВ / Белый дом назвал время встречи Путина и Байдена. События дня
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