Белый дом назвал время встречи Путина и Байдена Представители Белого дома уточнили расписание сегодняшнего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Историческая встреча лидеров в Женеве на вилле Ла Гранж стартует в 13.35 по местному времени, то есть в 14.35 по Москве. До этого главы государств примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Переговоры в расширенном составе начнутся в 14.55 по Женеве и будут проходить в закрытом для СМИ режиме. Второй раунд встречи с участием делегаций должен состояться в 16.40. После завершения разговора с Путиным Байден намерен провести пресс-конференцию и улететь в Вашингтон. Для российского Президента поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

«Белые каски» готовят химическую провокацию в Сирии Боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» планируют инсценировать очередную химическую атаку в Идлибе. О готовящейся провокации сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. По данным источников, боевики в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» на грузовом автомобиле доставили в провинцию четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. Такой опасный «реквизит» бандформирования при поддержке производителей видеофейков уже не в первый раз используют для инсценировки «химической атаки», чтобы затем безосновательно обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения.

12 человек стали жертвами ДТП в Мексике wikipedia.org / Ralf Roletschek / GFDL 1.2 По меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили травмы в результате ДТП с автобусом около города Рейносы на северо-востоке Мексики. Авария произошла по пути в столицу соседнего штата Нуэво-Леон город Монтеррей. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Пострадавшие были доставлены в больницы Рейносы. Прокуратура региона приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы.