Выдача ипотеки в 2021 году может побить прошлогодний рекорд

Москва, 16 июня. Объемы выданной в 2021 году ипотеки могут побить рекорд 2020 года, когда сумма кредитов на жилье составила порядка 4,3 триллиона рублей.

Об этом рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью РИА Новости. Он считает, что к этому есть свои предпосылки.

«Уже в первом полугодии выдачи могут вырасти до 2,7 триллиона рублей. Это почти вдвое превышает результат первых шести месяцев прошлого года», — рассказал собеседник агентства.

Во второй половине года на количество выданных ипотечных кредитов повлияют несколько факторов. Среди них поддержка государства, повышение ставок и ставшие более жесткими требования к ипотеке с низким первоначальным взносом. Когда господдержка прекратится, замедлится темп выдачи. К этому приведет и ожидаемый рост стоимости кредита. Однако все это «компенсируется» сезонным ростом в конце года, констатировал Печатников.

Продление госпрограмм «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека» потребует в 2021-2023 годах почти 90 млрд рублей, следует из проекта Минфина РФ. Реализация первой программы оценена в 40 млрд рублей, а второй — почти в 50 млрд.