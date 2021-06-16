Тимошенко с трибуны Рады заявила о начале «расправы» над Украиной

Киев, 16 июня. Председатель украинкой партии «Батькивщина» Юлия Тиимошенко во время очередного выступления перед депутатами Верховной рады заявила о начале «расправы» над Украиной.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале RadaTVchannel. Политик напомнила, что 1 июля в стране наступает время, когда «президент Зеленский и его команда приняли решение распродать землю». Она также заявила о разрешении зарубежным финансовым организациям владеть национальными сельскохозяйственными землями.

«Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной», — заявил лидер партии «Батькивщина».

По мнению Тимошенко, президент Зеленский должен принимать соответствующие решение только после проведения референдума, но сбор инициативной группы по его организации касательно земельного вопроса был сорван.

Ранее ФАН писал, что Юлия Тимошенко заявила о начале сбора подписей против продажи украинской земли иностранцам.