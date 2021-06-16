Следственные мероприятия проходят в мэрии Якутска

Якутск, 16 июня. Следственные действия проходят в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска из-за нарушений при выполнении муниципальных контрактов.

Как сообщила пресс-служба мэрии Якутска, следственные действия проходят по результатам проверки, которая прошла 10 июня. Городская администрация оказывает содействие правоохранительным органам.

«В ходе проверки выявлены финансовые нарушения при выполнении трех муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, заключенных между МКУ «Главстрой» и подрядной организацией», — говорится в сообщении.

В конце мая стало известно об обысках в доме бывшего мэра Владивостока Олег Гуменюка. Бывшего чиновника подозревают в махинациях с местами на кладбище.