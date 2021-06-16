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Стюардесса назвала главные ошибки пассажиров на борту самолета

Общество
Стюардесса назвала главные ошибки пассажиров на борту самолета

Москва, 16 июня. Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани призвала пассажиров не совершать несколько непозволительных ошибок во время полета.

Главная из них — просовывать ноги на кресло пассажира, сидящего впереди. Девушка, известная в сети своими видеороликами о полетах и работе бортпроводницей, пошутила, что если кто-то поступит так с человеком, который смотрит ее ролик, то она разрешает «побить» обидчика.

Еще одна мерзкая и безумная, по мнению Кэт, манера — ходить по салону самолета без обуви, босиком. Кроме того, это негигиенично. О гигиене девушка рассказала отдельно. Нельзя стричь или красить ногти во время полета, а перед путешествием стоит сходить в душ, напомнила она.

Недавно российская стюардесса рассказала свои впечатления о работе. По ее словам, никакой романтики на борту самолета нет, и нужно иметь отменное здоровье и тягу к переменам, чтобы выдержать такой труд.

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