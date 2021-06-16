Стюардесса назвала главные ошибки пассажиров на борту самолета

Москва, 16 июня. Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани призвала пассажиров не совершать несколько непозволительных ошибок во время полета.

Главная из них — просовывать ноги на кресло пассажира, сидящего впереди. Девушка, известная в сети своими видеороликами о полетах и работе бортпроводницей, пошутила, что если кто-то поступит так с человеком, который смотрит ее ролик, то она разрешает «побить» обидчика.

Еще одна мерзкая и безумная, по мнению Кэт, манера — ходить по салону самолета без обуви, босиком. Кроме того, это негигиенично. О гигиене девушка рассказала отдельно. Нельзя стричь или красить ногти во время полета, а перед путешествием стоит сходить в душ, напомнила она.

Недавно российская стюардесса рассказала свои впечатления о работе. По ее словам, никакой романтики на борту самолета нет, и нужно иметь отменное здоровье и тягу к переменам, чтобы выдержать такой труд.