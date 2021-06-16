Правительство планирует создать единую систему видеонаблюдения в России

Москва, 16 июня. Российские власти планируют создать «Национальную платформу видеонаблюдения», которая позволит анализировать видео со всех городских камер в стране.

Систему и установку «умных» камер оценивают в 250 млрд рублей. Реализация проекта, который хотят доверить Ростеху и «Ростелекому», может занять около пяти лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ростех будет заниматься аппаратной частью, а «Ростелеком» будет ответственен за софтверную составляющую. ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» должна стать составной частью обновленного АПК «Безопасный город», объяснила генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк.

Новые камеры с распознаванием лиц используют на матчах Евро-2020 в Петербурге. Камеры позволят найти болельщиков, которые используют пиротехнику или разворачивают на стадионах баннеры с запрещенной символикой. Из-за таких зрителей клубам приходится платить серьезные штрафы.