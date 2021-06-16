Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 08:51
08:47
Общество
TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей
08:46
Политика
Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19
08:44
Общество
Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева
08:42
Политика
«Зеленский — неудавшийся жених»: политолог объяснил, почему Украину не ждут в НАТО
08:42
Политика
НАТО пока не готова рассмотреть скорое вступление Украины в Альянс
08:36
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на 16 июня
08:36
Политика
WP: Байден не поддался на уговоры Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2 AG
08:35
Политика
«Россия спасает жизни»: в Китае восхитились интервью Путина для NBC
08:31
Общество
Малышева рассказала о малоэффективных способах борьбы с комарами
08:30
Политика
Политолог-американист объяснил, по каким вопросам США и РФ смогут договориться
Все новости

Роспотребнадзор оценил качество кондитерских изделий в России

Общество
Роспотребнадзор оценил качество кондитерских изделий в России

Москва, 16 июня. Специалисты Роспотребнадзора провели исследования более 15 тысяч проб кондитерских изделий за первые месяцы 2021 года.

Из всех образцов 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства. Из оборота изъяли 1,6 тонны кондитерских изделий проб. За аналогичный период 2020 года изъяли 25 тонн.

Большая часть изъятых кондитерских изделий не удовлетворила требованиям по содержанию плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и других параметров. При этом не было обнаружено проб, содержащих токсичные элементы, пестициды, микотоксины.

Недавно Роспотребнадзор также оценил миф о вреде, который наносит фертильности вакцинация от коронавируса. По мнению специалистов, прививка не влияет на способность человека иметь детей в будущем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор оценил качество кондитерских изделий в России
роспотребнадзор проба кондитерское изделие
Комментировать
Эксклюзив
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 59301 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 56745 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 53174 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49806 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 33594 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Рейтинг@Mail.ru