Роспотребнадзор оценил качество кондитерских изделий в России

Москва, 16 июня. Специалисты Роспотребнадзора провели исследования более 15 тысяч проб кондитерских изделий за первые месяцы 2021 года.

Из всех образцов 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства. Из оборота изъяли 1,6 тонны кондитерских изделий проб. За аналогичный период 2020 года изъяли 25 тонн.

Большая часть изъятых кондитерских изделий не удовлетворила требованиям по содержанию плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и других параметров. При этом не было обнаружено проб, содержащих токсичные элементы, пестициды, микотоксины.

Недавно Роспотребнадзор также оценил миф о вреде, который наносит фертильности вакцинация от коронавируса. По мнению специалистов, прививка не влияет на способность человека иметь детей в будущем.