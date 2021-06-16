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Диетолог Соарес назвала самые полезные продукты для удаленных работников

Общество
Диетолог Соарес назвала самые полезные продукты для удаленных работников

Москва, 16 июня. Главные проблемы дистанционного труда — рассеянное внимание и повышение нервозности, из-за которых снижается качество работы.

Поэтому специалисты советуют есть бананы, нут и фасоль, а также семена масленичных культур — подсолнуха или тыквы. Эти продукты содержат триптофан и теанин, которые повышают внимательность и способность сосредоточиться на конкретной задаче. Об этом диетолог Эдвания Соарес рассказала изданию Mediarun Search.

Чтобы успокоиться, сбавить тревожность или нервозность, нужно есть малину и другие ягоды. Кроме того, она напомнила, что ромашковый чай и авокадо также способствуют избавлению от стресса.

Россиянам напомнили, без чего не обойдется ни одно похудение и ни одна диета. Если цель — сбросить лишние килограммы, то нужно пить много свежей воды.

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