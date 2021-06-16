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Бундестаг указал на важность предстоящего саммита Путина и Байдена

Политика
Бундестаг указал на важность предстоящего саммита Путина и Байдена

Берлин, 16 июня. Глава бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле рассказал о важности предстоящей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве.

Шойбле сообщил, что Россия является большой и важной страной, которой необходимо сотрудничество на принципах уважения для поиска ответов на глобальные темы: климат, стабильность и борьба с голодом, передает Funke.

Глава бундестага заявил, что встреча Путина и Бадена является «знаком надежды». Однако он отметил, что необходимо четко сообщить о несогласии с ситуациями на Украине и в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Белый дом озвучил точное время переговоров Путина и Байдена в Женеве. Президенты России и США встретятся 16 июня в 14:35 по Москве.

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Все новости / Политика / Бундестаг указал на важность предстоящего саммита Путина и Байдена
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