Глава МИД Украины предрек Украине сложные времена из-за «СП-2»

Киев, 16 июня. Украине предстоят сложные несколько лет из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», уверен глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба,

Газопровод снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину. Кроме того, потеря доходов от транзита будет болезненной для украинского бюджета, отметил Кулеба в беседе с венгерским изданием Ceenergy News.

Россия долгие годы пытается дисквалифицировать Украину как надежного партнера, и «Северный поток — 2» является очередной попыткой обойти Киев. Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности», заключил дипломат.

Недавно политический обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал заявления Кулебы по поводу предстоящего саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Эксперта насмешило, что, по мнению дипломата, главной целью переговоров будет Украина.