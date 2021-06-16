Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 08:50
08:47
Общество
TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей
08:46
Политика
Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19
08:44
Общество
Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева
08:42
Политика
«Зеленский — неудавшийся жених»: политолог объяснил, почему Украину не ждут в НАТО
08:42
Политика
НАТО пока не готова рассмотреть скорое вступление Украины в Альянс
08:36
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на 16 июня
08:36
Политика
WP: Байден не поддался на уговоры Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2 AG
08:35
Политика
«Россия спасает жизни»: в Китае восхитились интервью Путина для NBC
08:31
Общество
Малышева рассказала о малоэффективных способах борьбы с комарами
08:30
Политика
Политолог-американист объяснил, по каким вопросам США и РФ смогут договориться
Все новости

Глава МИД Украины предрек Украине сложные времена из-за «СП-2»

Политика
Глава МИД Украины предрек Украине сложные времена из-за «СП-2»

Киев, 16 июня. Украине предстоят сложные несколько лет из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», уверен глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба,

Газопровод снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину. Кроме того, потеря доходов от транзита будет болезненной для украинского бюджета, отметил Кулеба в беседе с венгерским изданием Ceenergy News.

Россия долгие годы пытается дисквалифицировать Украину как надежного партнера, и «Северный поток — 2» является очередной попыткой обойти Киев. Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности», заключил дипломат.

Недавно политический обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал заявления Кулебы по поводу предстоящего саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Эксперта насмешило, что, по мнению дипломата, главной целью переговоров будет Украина.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Украины предрек Украине сложные времена из-за «СП-2»
украина саммит северный поток 2
Комментировать
Эксклюзив
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 59301 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 56745 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 53174 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49806 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 33594 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Рейтинг@Mail.ru