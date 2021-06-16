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Посадившему самолет на реку Гудзон пилоту нашли новую должность

Политика
Посадившему самолет на реку Гудзон пилоту нашли новую должность

Вашингтон, 16 июня. Известный летчик Салли Салленбергер может стать постоянным представителем США при Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Глава Белого дома Джо Байден номинировал автора «Чуда на Гудзоне» на эту должность. Об этом сообщила администрация США.

Десятилетие назад Салленбергер, тогда командир лайнера А320, успешно посадил самолет на реку Гудзон поблизости от Нью-Йорка. Экстренная посадка на воду потребовалась из-за стаи гусей, которые попали в двигатели воздушного судна. На борту находились 155 человек, никто из присутствующих на борту не погиб.

Самолет, который летел в Запорожье, ранее совершил экстренную посадку в аэропорту Катовице-Пыжовице. Экипаж воздушного судна сообщил о технической неисправности. На борту самолета находились 153 пассажира.

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Все новости / Политика / Посадившему самолет на реку Гудзон пилоту нашли новую должность
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