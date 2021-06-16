Украинского посла примут в Госдепе США в день переговоров Путина и Байдена

Вашингтон, 16 июня. Глава дипмиссии Украины в США Оксана Макарова в среду, 16 июня, посетит Госдеп, где ее примет исполняющий обязанностей помощника американского госсекретаря Филип Рикер.

Такая информация содержится в ежедневном расписании американского внешнеполитического ведомства. Как сообщает RT, встреча будет закрытой для представителей СМИ, тема предстоящих переговоров не называется.

Стоит отметить, что встреча запланирована на тот же день, когда американский и российский лидеры Джо Байден и Владимир Путин проведут первые с момента вступления политика из США в должность главы государства личные переговоры на вилле Ла-Гранж в Женеве.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о своем желании встретиться с Байденом до того, как тот проведет переговоры с российским президентом. Однако 46-й хозяин Белого дома решил ограничиться лишь телефонным звонком.