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Проценко сообщил о сокращении инкубационного периода коронавируса

Общество
Проценко сообщил о сокращении инкубационного периода коронавируса

Москва, 16 июня. Инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он указал, что клиническая картина, «наверно, не сильно поменялась». При этом врач воздержался от прогнозов, связан ли рост заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.

По мнению Проценко, единственный способ спастись от пандемии коронавируса — это обязательная вакцинация. Медик добавил, что иммунитет после болезни сохраняется около девяти месяцев, после чего можно осуществить вакцинацию, пишет RT.

Первые случаи заражения коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Постепенно инфекция распространилась по всему миру. Американские ученые сообщили, что вирус пришел в страну значительно раньше, чем предполагалось. По их данным, это произошло в декабре 2019 года.

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проценко коронавирус инкубационный период
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