Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в космосе

Цзюцюань, 16 июня. Пекин рассчитывает на расширение сотрудничества с Москвой в космосе по многим направлениям.

Китай рассматривает возможности совместного вклада в развитие космонавтики с российской стороной. Об этом ТАСС рассказал помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

«Я верю, что в скором времени Китай и Россия развернут сотрудничество по еще большему количеству проектов в космосе», — сказал он.

Главы Роскосмоса и НАСА Дмитрий Рогозин и Билл Нельсон договорились встретиться осенью 2021 года «в одной из солидных стран». Это будет первая очная встреча глав госкорпораций, которая пройдет в рамках одной из международных конференций. Об этом Рогозин рассказал на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Нельсон же недавно отметил, что NASA желательно следить за совместной работой и планами Москвы и Пекина по лунной программе. Китай не собирается ждать до 2030-х годов, чтобы высадиться на Луну, поэтому между странами явно предстоит очень «энергичная работа», предполагает он.