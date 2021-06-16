В ГИБДД назвали самые популярные попытки списать на экзаменах

Москва, 16 июня. Кандидаты в водители пытаются использовать защитные маски, в которых прячут технические устройства, чтобы списать на экзаменах, рассказали в московской Госавтоинспекции.

«Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви», — сообщили РИА Новости в ГИБДД Москвы.

С начала этого года уже выявлено 18 попыток списать на экзаменах при помощи технических средств. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дорожные полицейские подчеркнули, что все случаи пресекаются, а нарушителей потом доставляют правоохранителям.

В Госавтоинспекции также напомнили, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, грозит уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон, регулирующий обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Принятые поправки вступят в силу 22 августа 2021 года, после этого при оформлении полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Однако с 1 марта 2022 года, если не будет пройден техосмотр, а автовладелец не сможет предъявить документ об этом, он заплатит штраф в размере 2 тыс. рублей.