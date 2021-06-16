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Астрологи назвали обреченные на расставание в 2021 году зодиакальные пары

Общество
Астрологи назвали обреченные на расставание в 2021 году зодиакальные пары

Москва, 16 июня. Расставание грозит в 2021 году, по мнению астрологов, пяти зодиакальным парам. Речь идет к примеру, об Овнах и Раках.

Между представителями Овнов и Раков отношения и так были натянуты. В нынешнем году им не избежать разрыва. Раки, по мнению астрологов, не выдержат придирок Овнов.

Печальная участь в 2021 году уготована союзу Близнецов и Водолеев. Общительные Близнецы начнут активно искать внимания на стороне, а домоседы Водолеи попробуют найти утешение в работе.

К конфликтам приведет противостояние между Львами и Стрельцами. В этих спорах победителей не будет. Никто из них не сможет пойти на уступку.

Компромиссы, как считают астрологи, не станут искать Девы и Козероги. Расстанутся они из-за полной ерунды.

Упрямым Скорпионам и ранее тяжело жилось с мечтательными Рыбами. В нынешнем году они в полной мере это осознают.

Астролог Яна Ваганова ранее поделилась с россиянами прогнозом на неделю. В среду, 16 июня, она посоветовала избегать шопинга, чтобы не потратить слишком много.

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