Дачникам напомнили способы борьбы с болезнями овощных культур

Москва, 16 июня. Июнь — месяц расцвета заболеваний овощных культур, поэтому в этот период необходимо уделить особенное внимание заботе о будущем урожае.

Самые распространенные недуги — мучнистая роса и ложная мучнистая роса. Первая характеризуется белым, слегка пушистым налетом на поверхности листьев, для поздней стадии возможно образование корочек. Вторая — образованием плесени серого или белого цвета в нижней части листьев. Оба заболевания можно победить, если опрыскивать растение современным фунгицидом, передает «АиФ».

Недостаток кальция в почве может спровоцировать поражение вершинной гнилью. Главный способ борьбы с ней — удобрение почвы золой и достаточный полив. Однако самый коварный убийца овощей — черная ножка. В этом случае борьба сводится к раскислению почвы (если необходимо), обработке рассады и молодых растений коллоидной серой. На грядку подсыпьте песок, соду или древесную золу и не поливайте сверх меры.

Дачникам также напомнили, как добиться богатого урожая огурцов. Они довольно прихотливы, вопреки распространенному мнению, но главное правило — большое количество солнечного света и воды.