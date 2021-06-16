Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 07:19
07:05
Политика
Украинского посла примут в Госдепе США в день переговоров Путина и Байдена
07:03
Общество
Проценко сообщил о сокращении инкубационного периода коронавируса
07:00
Спорт
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
06:57
Политика
Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в космосе
06:54
Общество
В ГИБДД назвали самые популярные попытки списать на экзаменах
06:32
Общество
Астрологи назвали обреченные на расставание в 2021 году зодиакальные пары
06:16
Общество
Дачникам напомнили способы борьбы с болезнями овощных культур
06:16
Политика
Американцы надеются на обмен заключенными после саммита Байдена и Путина
06:15
Общество
Астрологи назвали четыре знака зодиака с большим количеством прошлых жизней
06:00
Общество
Крымский «Центр крови» раскрыл, есть ли на полуострове недостаток доноров
Все новости

Дачникам напомнили способы борьбы с болезнями овощных культур

Общество
Дачникам напомнили способы борьбы с болезнями овощных культур

Москва, 16 июня. Июнь — месяц расцвета заболеваний овощных культур, поэтому в этот период необходимо уделить особенное внимание заботе о будущем урожае.

Самые распространенные недуги — мучнистая роса и ложная мучнистая роса. Первая характеризуется белым, слегка пушистым налетом на поверхности листьев, для поздней стадии возможно образование корочек. Вторая — образованием плесени серого или белого цвета в нижней части листьев. Оба заболевания можно победить, если опрыскивать растение современным фунгицидом, передает «АиФ».

Недостаток кальция в почве может спровоцировать поражение вершинной гнилью. Главный способ борьбы с ней — удобрение почвы золой и достаточный полив. Однако самый коварный убийца овощей — черная ножка. В этом случае борьба сводится к раскислению почвы (если необходимо), обработке рассады и молодых растений коллоидной серой. На грядку подсыпьте песок, соду или древесную золу и не поливайте сверх меры.

Дачникам также напомнили, как добиться богатого урожая огурцов. Они довольно прихотливы, вопреки распространенному мнению, но главное правило — большое количество солнечного света и воды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дачникам напомнили способы борьбы с болезнями овощных культур
овощи болезни огород
Комментировать
Эксклюзив
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 58960 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 55665 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 49904 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49514 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 32447 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru