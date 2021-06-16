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Американцы надеются на обмен заключенными после саммита Байдена и Путина

Политика
Американцы надеются на обмен заключенными после саммита Байдена и Путина

Вашингтон, 16 июня. На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, кроме основных вопросов, будет обсуждаться обмен заключенными, на который надеются жители Штатов.

Ситуация усложнилась из-за напряженных отношений между странами. За годы в тюрьмах обеих сторон появилось немало иностранных заключенных. Раньше их успешно обменивали, но теперь, в связи с отсутствием дипломатов, задача стала трудновыполнимой. Об этом сообщают ИноСМИ.

Одним из американских заключенных в России является бывший морской пехотинец Тревор Рид. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его родители надеются, что главы государств совершат обмен.

«Нам все равно, как он вернется домой, если они захотят обменять Тревора на каких-нибудь преступников, каких-нибудь не слишком опасных преступников. Нас это устраивает. Мы хотим, чтобы наш сын вернулся домой», — заявили родители экс-пехотинца.

Они считают, что российских заключенных следует отправить на родину. В таком случае правительству США не придется оплачивать их содержание.

Президент Путин в недавнем интервью NBC News заявил, что готов обсудить со своим коллегой из Белого дома обмен заключенными. Он отметил, что число российских граждан, находящихся на территории США, не сравнить с американскими заключенными в России.

Ранее стало известно, что саммит Путина и Байдена начнется 16 июня в 13:35 в Женеве по местному времени.

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