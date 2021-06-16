Астрологи назвали четыре знака зодиака с большим количеством прошлых жизней

Москва, 16 июня. Некоторые знаки зодиака обладают особенным чутьем и способны стоически превозмогать жизненные трудности. Все это из-за их богатого опыта в прошлых жизнях, уверены астрологи.

Самой выраженной интуицией, наработанной за многие жизни, может похвастаться Овен. Представители этого знака всегда имеют возможность «отойти в сторонку» и в последнюю секунду избежать мчащейся на них машины, передает Infox.

Также прозорливы и проницательны Львы. Но эти люди могут использовать свое чутье в других целях — они ощущают обман, подвох, всякую скрытую информацию, что позволяет им успешно вести бизнес и вести дела. Эта «успешность» придает им сходство с двумя другими удачливыми знаками — Водолеями и Скорпионами, которым всегда сопутствует удача, за что бы они не брались.

Недавно эзотерики также раскрыли, какие мужские имена притягивают деньги и финансовое благополучие. Многие из них способны улучшить свое материальное состояние с удивительной легкостью.