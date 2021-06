Nintendo продемонстрировала геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Вашингтон, 16 июня. Компания Nintendo показала игровой процесс видеоигры The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Презентация состоялась в рамках мероприятия Electronic Entertainment Expo 2021 (E3). В выложенном видео главный персонаж Линк борется с противниками, используя новые силы. У героя, вероятно, появятся новые способности. Nintendo отметила, что новый проект будет базироваться на полетах, а игровой процесс будет протекать в небе.

