Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 07:19
07:05
Политика
Украинского посла примут в Госдепе США в день переговоров Путина и Байдена
07:03
Общество
Проценко сообщил о сокращении инкубационного периода коронавируса
07:00
Спорт
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
06:57
Политика
Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в космосе
06:54
Общество
В ГИБДД назвали самые популярные попытки списать на экзаменах
06:32
Общество
Астрологи назвали обреченные на расставание в 2021 году зодиакальные пары
06:16
Общество
Дачникам напомнили способы борьбы с болезнями овощных культур
06:16
Политика
Американцы надеются на обмен заключенными после саммита Байдена и Путина
06:15
Общество
Астрологи назвали четыре знака зодиака с большим количеством прошлых жизней
06:00
Общество
Крымский «Центр крови» раскрыл, есть ли на полуострове недостаток доноров
Все новости

Nintendo продемонстрировала геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Технологии
Nintendo продемонстрировала геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
Pr Scr youtube.com  /  Nintendo

Вашингтон, 16 июня. Компания Nintendo показала игровой процесс видеоигры The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Презентация состоялась в рамках мероприятия Electronic Entertainment Expo 2021 (E3). В выложенном видео главный персонаж Линк борется с противниками, используя новые силы. У героя, вероятно, появятся новые способности. Nintendo отметила, что новый проект будет базироваться на полетах, а игровой процесс будет протекать в небе.

Ранее сообщалось, что состоялся показ нового трейлера видеоигры Vampire: The Masquerade — Swansong. На выставке PC Gaming Show показали ролик с геймплеем проекта.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Nintendo продемонстрировала геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
игры nintendo the legend of zelda e3
Комментировать
Эксклюзив
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 58960 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 55665 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 49904 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49514 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 32447 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru