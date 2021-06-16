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Дочка Шойгу раскрыла пол будущего ребенка

Общество
Дочка Шойгу раскрыла пол будущего ребенка

Москва, 16 июня. Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения и ее жених, спортивный блогер Алексей Столяров, ждут ребенка.

В интервью журналу Esquire Ксения Шойгу призналась, что детей они со своим избранников не планировали, поскольку девушка и не знает, «как тут можно планировать».

Столяров отметил, что об этой новости Ксения рассказала ему «совершенно обычным вечером». Он был абсолютно счастлив узнать, что вскоре станет отцом.

«У нас будет девочка, поэтому профессиональной спортсменкой становиться ей необязательно. Но и у Ксении, и у меня уже очень много планов, как мы будем проводить время вместе. Конечно, все наши друзья и близкие очень ждут этого человечка, чтобы срочно начать им заниматься», — рассказал Столяров.

Ксения сейчас работает советником зампреда правления «Газпромбанка», а также управляет венчурным фондом АФК «Система» Sistema SmartTech. Недавно Шойгу избрали на пост президента Федерации триатлона России.

О помолвке со Столяровым Ксения рассказала в конце мая. Молодые люди познакомились на спортивном мероприятии «Гонка героев», руководителем которой является сама Ксения. В своем интернет-сообществе Шойгу опубликовала фото, на которой было видно помолвочное кольцо.

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столяров ксения шойгу
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