Два грузовика и внедорожник стали участниками страшной аварии на Сахалине

Южно-Сахалинск, 16 июня. ДТП с участием двух грузовиков и внедорожника произошло в городе Ново-Александровск на Сахалине.

Внедорожник оказался зажат между двумя грузовыми автомобилями в результате серьезной аварии. Эту информацию передает «Sakhalin.info».

Вероятно, что причиной происшествия стало несоблюдение скоростного режима и дистанции. Скорее всего, грузовой автомобиль резко остановился на перекрестке, в него врезался сзади внедорожник, а уже в него другая фура, сообщает соавтор издания. Кроме транспортных средств, в результате аварии никто не пострадал, передает источник издания.

Петербуржец ранее погиб в аварии в Плюсском районе. Авария произошла 3 июня недалеко от деревни Малое Захонье. Водитель находился за рулем автомобиля Mitsubishi Pinin. Машина съехала с гравийной дороги, улетела в кювет и перевернулась.