Садоводам раскрыли хитрости выращивания сладкого арбуза

Москва, 16 июня. Первое, о чем напоминают специалисты — в средней полосе России пригодны для выращивания раннеспелые сорта арбузов.

В этом случае арбузы можно выращивать только рассадным способом. Семена при этом замачивают, а рассаду высаживают в горшки диаметром около 10 см по два растения, чтобы не повредить корни, передает «Волжская новь». Температурный режим для саженцев необходимо обеспечить на уровне 27 – 30 градусов тепла, только в этом случае они будут всходить одновременно и будут здоровыми.

Также растения необходимо проветривать и закаливать, для чего нужно дневную температуру снижать до отметки 15 – 17 градусов, а в ночной период – до 12 – 15 градусов. Дважды нужно удобрить будущие арбузы минеральными удобрениями.

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