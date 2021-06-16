Квартиры в новостройках могут заметно подешеветь в 2022 году

Москва, 16 июня. Стоимость жилья в новых домах в России в следующем году может снизиться на 5-15%. Так считают эксперты рынка недвижимости.

Льготной ипотекой в 2020 году, по словам экспертов, россияне пользовались не только для улучшения своих жилищных условий, но и для инвестиций. Для последующей реализации было приобретено около 20% квартир. Когда дома будут построены, стоимость квартир в них, по мнению руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, снизится на 5–8%.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев рассказал «Известиям», что в конце нынешнего года цены на недвижимость в новостройках не изменятся. Их пересмотрят через четыре-пять месяцев.

«У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в десять и даже 15 процентов», — отметил эксперт.

В Москве в 2021 году, как стало известно недавно, стоимость квадратного метра в новостройках поднялась до 300 тысяч рублей. Рост спроса на жилье эксперты связали с программой льготной ипотеки.