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Противники России на Евро-2020: анализ сборной Финляндии

Евро 2020
Противники России на Евро-2020: анализ сборной Финляндии
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Санкт-Петербург, 16 июня. Сборная России 16 июня в 16:00 в рамках Евро-2020 встретится с Финляндией. Анализируем конкурента российской национальной команды за выход в плей-офф.

Группу А на чемпионате Европы по футболу на данный момент возглавляет Бельгия, а на втором месте, дающем право на попадание в 1/8 финала, расположилась Финляндия. Однако у подопечных главного тренера Станислава Черчесова уже сегодня будут шансы изменить положение дел. Для этого им нужно обыграть финскую национальную команду, и чем больше голов будет забито, тем лучше. Россиянам нужно исправлять разницу забитых и пропущенных мячей после неудовлетворительного старта против Бельгии.

Впрочем, добиться нужного результата вполне реально, если рассмотреть статистику ближайших матчей сборной Финляндии. В 2021 году она провела шесть игр, и только с Данией на Евро-2020 им удалось взять три очка. До этого было три товарищеских встречи: против Швейцарии, Швеции и Эстонии. Все они завершились поражением. В общей сумме Финляндия пропустила шесть голов и смогла забить только два.

Если же смотреть на официальные игры, то на квалификации на ЧМ-2022 финны сыграли дважды, с Украиной и Боснией, и оба раза это были результативные ничьи. В группе подопечные Маркку Канервы идут на третьем месте, уступая украинцам и французам, но опережая боснийцев и казахов. Если ситуация не изменится, они не поедут на футбольный турнир от ФИФА.

Статистика личных встреч говорит о неоспоримом преимуществе нашей сборной. Всего Россия и Финляндия играли четыре раза, в рамках отборочных турниров на чемпионаты Европы и мира, в 1995 и 2008-2009 годах соответственно. Все игры завершились победами нашей национальной команды. Суммарно российская сборная забила 15 голов и пропустила только один. Поэтому сегодня в 16:00 у подопечных Станислава Черчесова есть хорошие шансы завоевать первые три очка на Евро-2020.

Ранее главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча против российской команды.

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Противники России на Евро-2020: анализ сборной Финляндии
Противники России на Евро-2020: анализ сборной Финляндии
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