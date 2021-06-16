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«У меня больше нет сил»: тяжелобольная экс-супруга Аршавина простилась с родственниками

  /   Обновлено: 16 июня 2021 05:06
Шоу-бизнес
«У меня больше нет сил»: тяжелобольная экс-супруга Аршавина простилась с родственниками

Москва, 16 июня. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса опубликовала полный отчаяния пост, попросив прощения у своей семьи.

Несколько дней назад Алиса Аршавина (в девичестве Казьмина) сообщила поклонникам, что отправляется в Москву «за надеждой вернуть свое лицо». Однако во вторник она буквально шокировала поклонников, оставив «крик души» на своей странице в Instagram.

«У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения», — поделилась бывшая супруга Андрея Аршавина.

По словам тяжелобольной Алисы, у нее «опустились руки», и больше нет сил «бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше».

«Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться. Мои милые самые любимые детки, моя единственная бабушка и мамочка простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперед», — пишет Казьмина.

Поклонники в комментариях пытаются найти слова поддержки и оставить хоть какие-то советы, которые помогли бы Казьминой воспрянуть духом.

«Очень пугающие слова, как прощание», — с грустью отметила одна из подписчиц.

«Эта точка кипения с каждым происходит. Упали, полежите немного… но вставайте и идите дальше! Бог в помощь», — добавила другая.

«Уныние самый тяжкий грех. Обратитесь к психологу, вы такими словами близким душу на части рвете, если все действительно так плохо — нужна психологическая помощь в первую очередь, а потом все остальное», — советует фолловер.

В прошлом году Казьминой поставили страшный диагноз — аутоиммунный некроз. Из-за недуга, разрушающего хрящи и лицевые ткани, экс-супруга футболиста почти лишилась носа. Недавно ей пришлось перенести новую операцию из-за приступа перитонита. Несколько дней Алиса провела в коме, после которой долго восстанавливалась. Спустя два месяца после выписки из клиники начались серьезные проблемы с ногами: пролежни, с которыми, казалось, Алиса справилась, вновь воспалились.

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Все новости / Шоу-бизнес / «У меня больше нет сил»: тяжелобольная экс-супруга Аршавина простилась с родственниками
алиса аршавина казьмина
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