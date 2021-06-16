Наоми Уоттс станет жертвой сталкера в сериале для Netflix

Лос-Анджелес, 16 июня. Голливудская актриса Наоми Уоттс и ее коллега Бобби Каннавале получили главные роли в мини-сериале «Наблюдатель», который снимут специально для Netflix.

Как сообщает Deadline, по предварительным данным, сталкер будет преследовать супружескую пару в исполнении Уоттс и Каннавале, которые незадолго до этого переехали в дом своей мечты. Наблюдатель будет оставлять им письма с угрозами.

В этом году Уоттс и Каннавале уже работали вместе в фильме Джеймса ДеМонако «Однажды на Статен-Айленд».

Сериал, снимаемый в духе «Американской истории ужасов», вдохновлен печально известным домом «Наблюдателя» в Нью-Джерси. Пара купила здание 1905 года постройки в 2014 году почти за 1,4 млн долларов. Они были вынуждены покинуть свой новый дом из-за пугающих писем от «Наблюдателя», который утверждал, что следил за домом в течение десятилетий.

«Я Наблюдатель. Принеси мне свою молодую кровь», — гласила одна из записок.

Продать дом не получилось, поэтому недвижимость сдали в аренду. В 2017 году арендатор также получил зловещее письмо от «Наблюдателя», тоже угрожающее его жизни. В конечном итоге дом был продан в 2019 году за 959 тыс. долларов. Личность «Наблюдателя» так и не была установлена.

В декабре 2018 года после ожесточенной борьбы на торгах, в которых участвовали шесть студий, Netflix получил пакет прав «Наблюдатель», включающий статью Ривза Видемана, опубликованную на сайте нью-йоркского журнала The Cut, и права на воспоминания домовладельцев.

Ранее стало известно, что Netflix снимет сериал о создании популярной музыкальной платформы Spotify. Компания начала заниматься производством проекта. Новый сериал расскажет о людях, которые решили бросить вызов компании Apple и совершили революцию в музыке. В центре сюжета будет раскрыто влияние небольшого стартапа на американский рынок и его противостояние компаниям-гигантам.