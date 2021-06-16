Киев, 16 июня. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал об итогах мониторинга пяти рейтинговых украинских телеканалов.

Проверка показала, что из 43 сериалов на телеканале «Интер», «СТБ», «1+1», «Украина», ICTV 29 показывают на русском языке. «Интер» и «1+1» транслируют только по одному телесериалу на украинском. Слова Кременя цитирует его пресс-служба.

«Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и прекратить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — сказал он, назвав это катастрофой.

Ранее белорусы на Украине раскрыли планы властей выжить русскоговорящих из страны. Украинские власти пытаются выжить русскоговорящее население из страны. Подробнее об этом рассказал представитель местного белорусского землячества Михаил Кононович.

Правительством Украины управляют заинтересованные лица из США и Евросоюза. Прозападные власти пытаются с помощью пропаганды внушить гражданам мысль о необходимости создать русскоговорящим максимально некомфортные условия для проживания в собственной стране, отметил Кононович.