Госдума планирует уменьшить штрафы для малого бизнеса за картели

Москва, 16 июня. Правительство РФ предлагает законопроект о возможности для малых и средних предпринимателей уплатить штраф за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения со скидкой 50%.

В соответствии с инициативой, опубликованной в думской электронной базе, планируется внести правки в статью 14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности». В случае привлечения к ответственности юридические лица смогут в течение 20 дней уплатить только половину назначенного штрафа.

Напомним, сейчас штрафы за картельные сговоры составляют от 3 до 15% выручки, полученной в ходе реализации товара, но не менее 50-100 тыс. рублей. Возможность уплаты половины суммы наложенного штрафа позволит сбалансировать возможные финансовые риски правонарушителя и исключить негативные последствия для предпринимателя.

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