Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 05:48
05:47
Общество
Дочка Шойгу раскрыла пол будущего ребенка
05:31
Происшествия
Два грузовика и внедорожник стали участниками страшной аварии на Сахалине
05:28
Общество
Садоводам раскрыли хитрости выращивания сладкого арбуза
05:19
Экономика
Квартиры в новостройках могут заметно подешеветь в 2022 году
05:09
Евро 2020
Противники России на Евро-2020: анализ сборной Финляндии
05:04
Шоу-бизнес
«У меня больше нет сил»: тяжелобольная экс-супруга Аршавина простилась с родственниками
05:00
Политика
Корнилов высмеял воинственные потуги Кулебы, заявившего о «красных линиях» Украины
04:57
Шоу-бизнес
Наоми Уоттс станет жертвой сталкера в сериале для Netflix
04:46
Политика
Тарас Кремень назвал «катастрофой» трансляцию русскоязычных сериалов на Украине
04:34
Политика
Госдума планирует уменьшить штрафы для малого бизнеса за картели
Все новости

Госдума планирует уменьшить штрафы для малого бизнеса за картели

Политика
Госдума планирует уменьшить штрафы для малого бизнеса за картели

Москва, 16 июня. Правительство РФ предлагает законопроект о возможности для малых и средних предпринимателей уплатить штраф за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения со скидкой 50%.

В соответствии с инициативой, опубликованной в думской электронной базе, планируется внести правки в статью 14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности». В случае привлечения к ответственности юридические лица смогут в течение 20 дней уплатить только половину назначенного штрафа.

Напомним, сейчас штрафы за картельные сговоры составляют от 3 до 15% выручки, полученной в ходе реализации товара, но не менее 50-100 тыс. рублей. Возможность уплаты половины суммы наложенного штрафа позволит сбалансировать возможные финансовые риски правонарушителя и исключить негативные последствия для предпринимателя.

Ранее стали известны новые правила процедуры прохождения техосмотра.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Госдума планирует уменьшить штрафы для малого бизнеса за картели
госдума правительство штраф
Комментировать
Эксклюзив
Противники России на Евро-2020: анализ сборной Финляндии
Противники России на Евро-2020: анализ сборной Финляндии
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 58693 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 54532 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49258 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 46677 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 32141 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru