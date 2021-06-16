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Опубликована фотография комнаты переговоров Путина и Байдена

Политика
Опубликована фотография комнаты переговоров Путина и Байдена

Москва, 16 июня. Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры на вилле Ла-Гранж в Женеве. Об этом сообщает МИД РФ.

Начало саммита президентов США и России намечено на 14:00 по московскому времени (13:00 — по Женеве). Встреча пройдет в кабинете библиотеки виллы Ла-Гранж. В МИД РФ на странице в Facebook опубликовали фотографию, где пройдут переговоры.

Ранее сообщалось, что когда Путин и Байден приедут на виллу, их поприветствует глава Швейцарии Ги Пармелен. После планируется совместное фото. Затем президенты в компании делегаций пройдут в зал библиотеки на первом этаже виллы для беседы.

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путин байден политика
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