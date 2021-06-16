Главы российских партий обсудят индексацию пенсий на встрече с Путиным

Москва, 16 июня. Депутаты намерены обсудить на встрече с президентом РФ индексацию пенсий работающим пенсионерам, доступность лекарств, а также остановку роста цен на услуги ЖКХ.

Как сообщают «Известия», 21 июня в очном режиме состоится встреча главы государства Владимира Путина с депутатами Госдумы. Парламентарии ожидают, что лидеры фракций смогут выступить с ответным словом.

«Думаю, что президент подведет итоги и даст оценку нашей работы, а депутаты поднимут те проблемы, которые предстоит решить следующему, восьмому созыву парламента. Безусловно, для нас самым важным вопросом станет тема индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас этому сопротивляется правительство, но думаю, что президент этот вопрос решит», — заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев добавил, что Госдума выполнила задачи, которые ставил президент. Главным успехом стала конституционная реформа.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов выразил уверенность, что на встрече «прозвучат итоги и настрой на честные выборы».

Напомним, законопроекты о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно вносились в Госдуму, поручение провести индексацию пенсионных выплат этой категории граждан ранее дал Владимир Путин. Неделей ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что вопрос о возвращении такой индексации фактически решен, это произойдет уже в ближайшее время. По мнению парламентария, очередная индексация хорошо скажется на всей экономической ситуации, подстегнув покупательский спрос.