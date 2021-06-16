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Журналисты показали кадры с новой ОС Windows 11 до анонса

Технологии
Журналисты показали кадры с новой ОС Windows 11 до анонса

Вашингтон, 16 июня. Скриншоты новой операционной системы от Microsoft Windows 11 попали в Сеть.

В новом дизайне значки приложений переместились в среднюю часть панели задач, у окон теперь закругленные углы, а «Пуск» стал проще по сравнению с предыдущей версией. Об этом рассказал редактор The Verge Том Уоррен в своем видео.

В ролике при вызове раздела о системе появляется окно с надписью «Windows 11». Видео может быть и фейковым, но Уоррен уверяет, что это новая операционная система от Microsoft. Более того, в новой версии можно будет быстро сдвигать окна к краям экрана, чтобы выводить несколько приложений.

Ранее Microsoft выпустила на своем официальном YouTube-канале видеоролик, в котором пользователи Сети заметили намек на выпуск операционной системы Windows 11. Основой ролика стали звуки различных операционных систем Windows. Также в видео продемонстрировали заставки с культовыми мелодиями из Windows 95, Windows XP и Windows 7

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microsoft дизайн windows 11
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