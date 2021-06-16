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Косметолог Кугук назвала три важных противопоказания для загара

  /   Обновлено: 16 июня 2021 04:09
Общество
Косметолог Кугук назвала три важных противопоказания для загара

Москва, 16 июня. Люди, которые собираются в отпуск или мечтали о пляжном отдыхе, должны учитывать, что есть три случая, когда загорать строго нежелательно.

Главные противопоказания для загара озвучила косметолог, бьюти-нутрициолог, тренер по омоложению Анна Кугук в беседе с радио Sputnik. Первое из них — нельзя долго находиться под солнцем после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса.

Второй случай, когда специалисты советуют остаться в тени — розацеа. Аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов, пояснила косметолог. Также не следует загорать, если человек воспользовался косметикой, содержащей кислоты. Такие средства лучше использовать осенью, зимой или на ночь, но не под прямые солнечные лучи.

Россиянам напомнили, как получить хороший загар без вреда для здоровья. Главное — обзавестись хорошим солнцезащитным кремом и не пренебрегать головным убором.

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солнце загар лето
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