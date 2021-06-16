«Вот у кого самые красивые ноги»: дерзкий новый образ Орбакайте покорил поклонников

Москва, 16 июня. Певица Кристина Орбакайте свела поклонников с ума, перестав прятать свои роскошные длинные ноги под длинными платьями.

В свои 50 лет артистка умудряется сохранять идеальную фигуру, которой позавидуют и ее 20-летнии коллеги. Однако обычно на светских раутах элегантная Орбакайте предпочитает сдержанные наряды и почти не появляется в мини. В гардеробе звезды преобладают брючные костюмы и длинные платья.

Поэтому новое фото на страницы звезды в Instagram вскружило голову ее поклонникам. Певица предстала на фотосессии в дерзком наряде: ультракоротком черном платье и высоких сапогах-ботфортах. Яркий макияж дополнил образ.

Поклонники с восторгом отреагировали на снимок, который, к слову, сделал бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков. Фолловеры называют звезду богиней, красоткой, сексуальной соблазнительницей и оставляют в комментариях тысячи смайликов огонь.

«Какая красота! Ничего лишнего!» — пишет одна из фанаток.

«Красотка, вот у кого самые красивые ноги, супер», — добавила другая.

«Старушка в 50 выглядит супер!!!» — не сдержался один из подписчиков.

«Степень шикарности зашкаливает», — подчеркнула девушка в комментариях.

Кристина Орбакайте 27 мая отметила юбилей. Певице исполнилось 50 лет. На вечеринке с речью выступила ее мать Алла Пугачева. Артистка напомнила, что ее дочь подверглась травле, когда только начала свою творческую карьеру, но смогла противостоять натиску недоброжелателей. Пугачева восхитилась тем, что Орбакайте не сломало то, что в юности ее унижали и оскорбляли. Дочь Примадонны выстояла все испытания и пришла к успеху.