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Рогозин назвал причину срыва сотрудничества между Роскосмосом и Голливудом

Технологии
Рогозин назвал причину срыва сотрудничества между Роскосмосом и Голливудом

Москва, 16 июня. Американские политики сорвали сотрудничество между Роскосмосом и известным голливудским режиссером Дагом Лайманом. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Лайман, известный по фильму «Мистер и миссис Смит», в январе прошлого года обратился к Роскосмосу с интересным предложением. Речь шла о съемках в космосе. Лететь на орбиту режиссер планировал на российском «Союзе». Соглашение о сотрудничестве было достигнуто.

«Для нас этот проект тоже оказался очень интересным. Возможность выхода и рассказа правды о российской космонавтике», — подчеркнул Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

В марте, как отметил глава российской госкорпорации, ситуация резко изменилась. «Некие политические силы» запретили американским кинематографистам заниматься этим проектом.

На МКС для съемок российского фильма скоро отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Им уже «шьют» индивидуальные скафандры.

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роскосмос рогозин голливуд съемки в космосе
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