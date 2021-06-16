Онколог опроверг распространенное мнение о возможности заразиться раком

Москва, 16 июня. Рак можно назвать «вирусом». При этом он не передается половым или воздушно-капельным путем, заявил онколог Иван Карасев на своей странице в социальной сети Instagram.

Люди, по словам врача, заблуждаются, считая, что раком можно заразиться. Онкологическое заболевание появляется из-за внутренних процессов, происходящих в организме.

«Рак образуется в организме человека из обломков белков, которые встраиваются в геном человека и нарушают его функцию, приводя к мутации клеток. Это значит, что рак хоть и можно назвать «вирусом», но этот вирус не внешний, а эндогенный», — подчеркнул Карасев в своем Instagram.

Онколог Даниил Маркарьян ранее перечислил симптомы рака толстой кишки. К ним относятся анемия, выделение крови из кишечника и боли в животе.