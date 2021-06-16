Законопроект о мерах против недружественных стран внесли в Госдуму

Москва, 16 июня. В Госдуму внесли законопроект о мерах воздействия и противодействия на недружественные меры иностранных государств в адрес России.

Согласно законопроекту, российские банки больше не смогут отправлять данные о клиентах и операциях в зарубежные органы. Исключения составляют те случаи, когда это подразумевается законодательством.

Кроме того, банки должны будут своевременно и незамедлительно сообщать Росфинмониторингу и Банку России о запросах, которые появляются в отношении российских клиентов от зарубежных предприятий.

Недавно председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, какие меры государство предпринимает, чтобы снизить инфляцию. Одна из мер поддержки со стороны государства — развитие производства.