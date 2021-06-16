Встреча Путина с Байденом состоится в 13:35 по местному времени в Женеве

Женева, 16 июня. Российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден проведут первую личную встречу в Женеве 16 июня в 14:35 по местному времени.

Байден и Путин примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии в Женеве 16 июня в 14.25, а на переговоры уйдут в 14.35, говорится в сообщении, которое распространил Белый Дом.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как чувствует себя накануне долгожданного саммита. После прибытия в Женеву он отметил, что настроение у него «шикарное». По поводу результата теста на коронавирус, который дипломат сдавал после самолета, Лавров пошутил, что «вскрытие покажет»,