Женева, 16 июня. Один из популярных баров Bottle Brothers в Женеве предлагает посетителям попробовать коктейль Summit Cinémа, который ассоциируется с саммитом президентов США и России.

Старший бармен заведения Разван Кавалу признался, что для Женевы саммит Россия-США имеет историческое значение. Таких деловых встреч здесь не было с 1985 года, поэтому город основательно подготовился к этому событию, передает РИА Новости.

В течение недели посетителям бара Bottle Brothers предлагают оценить коктейль Summit Cinémа, созданный в честь переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Бармены вдохновились русскими напитками, взяв за основу кисель, компот и водку. Американская сторона представлена в коктейле клюквой и карамелизированным попкорном.

Недавно 45-й президент США Дональд Трамп попросил своего преемника Джо Байдена не засыпать на предстоящей встрече с президентом России. Политолог-американист, журналист-международник, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью ФАН подтвердил, что американский лидер действительно может уснуть.