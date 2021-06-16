Проценко назвал причину нежелания идти в Госдуму

Москва, 16 июня. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что в его адрес не поступали предложения выдвигаться депутатом Госдумы России.

По словам медика, он не чувствует в себе потенциала законодателя. Напомним, выборы депутатов нижней палаты российского парламента восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. Отвечая на вопрос, намерен ли главврач баллотироваться в Госдуму, Проценко отрицательно покачал головой.

Ранее он заявил, что сегодня больница в Коммунарке из COVID-госпиталя превратилась в многопрофильное медучреждение. В то же время, подчеркнул Проценко, в нем лечатся «пациенты, имеющие сопутствующие патологии», сообщает RT.

Проценко напомнил, что мутации коронавирусной инфекции вызывают сложности в лечении последствий перенесенного заболевания. Из-за этого, пишет ФАН, главврач больницы в Коммунарке рекомендовал россиянам как можно быстрее прививаться.