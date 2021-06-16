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Евро 2020
Евро-2020: мнение российских болельщиков перед игрой с Финляндией
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Евро-2020: мнение российских болельщиков перед игрой с Финляндией

Евро 2020
Евро-2020: мнение российских болельщиков перед игрой с Финляндией
vk.com/teamrussia

Санкт-Петербург, 16 июня. Сегодня, 16 июня, в 16:00 сборная России встретится с Финляндией. Болельщики ждут матч и выражают свою поддержку национальной команде.

В своей первой игре на чемпионате Европы подопечные главного тренера Станислава Черчесова проиграли Бельгии со счетом 3:0. Против финнов россияне могут взять первые три очка и подняться на вторую строчку в группе, которая дает право на выход в 1/8 финала.

«От адекватных - удачи, надо брать свои очки. Как сказал однажды Володя Стогниенко, хорошая или плохая — сборная у нас всего одна, и другой нет, так давайте болеть. А топить против своих — последнее дело», — отметил пользователь mario_galloni.

Болельщик Роберт Дауни-средний написал, что сборная России — одна. Тренеры будут приходить и уходить, но национальная команда остается.

«Так как Бельгия, скорее всего, обыграет и датчан, и финнов, то нужно обыгрывать Финляндию с максимально крупным счетом, чтобы в случае поражения от датчан все равно выйти со второго места», — подчеркнул ster3.

Одна из фанаток сборной России пожелала удачи команде. Она считает, что гол забьет Артем Дзюба. Он капитан и лидер, который поведет команду за собой.

«Поедем прямо с работы. Погодка супер — солнышко, не жарко, настроение под стать! Всем, кто хотел бы поддержать команду — поору за Вас!», — поделился мнением Geo07.

Ранее стало известно, что Евро-2020 повторил футбольный рекорд по числу мячей в свои ворота. В последний раз столько же автоголов забивали на чемпионате Европы 2016 года.

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Евро-2020: мнение российских болельщиков перед игрой с Финляндией
Евро-2020: мнение российских болельщиков перед игрой с Финляндией
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